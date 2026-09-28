Петербург 28 сентября накроет туман с видимостью 500 метров и менее

Сильный туман ожидается в Санкт-Петербурге в понедельник, 28 сентября. Местами видимость сократится до 500 метров и менее, предупредили в городском управлении МЧС России.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в Санкт-Петербурге 28 сентября местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в сообщении ведомства.

Прогноз Северо-Западного УГМС также подтверждает, что туман ожидается в городе ночью и утром 28 сентября.

Также туман ожидается в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Согласно прогнозу столичного главка МЧС, видимость местами сократится до 200–700 метров. Неблагоприятные погодные условия сохранятся утром в понедельник и, по прогнозу Росгидромета, продлятся до 10:00.