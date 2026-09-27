Туман с видимостью 200–700 метров накроет Москву утром понедельника

Густой туман ожидается в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в ночь на 28 сентября. Видимость местами сократится до 200–700 метров, предупредили в столичном главке МЧС России.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся утром в понедельник и, по прогнозу Росгидромета, продлятся до 10:00.

В МЧС призвали автомобилистов значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Водителям также рекомендуют отказаться от резких манёвров на дороге, включая обгоны, перестроения и опережения.

Ранее Life.ru писал, что с 28 сентября в столичном регионе начнётся старое бабье лето с солнцем, слабым ветром и температурой до +18 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящий период будет одним из самых продолжительных.