Санкт-Петербург предложит Вьетнаму разработать пилотный проект одного из участков метро в Ханое. Соответствующий меморандум о сотрудничестве планируют подписать в ходе официального визита петербургской делегации во главе с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщили в администрации города, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургская делегация отправилась с официальным визитом во Вьетнам. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Визит во Вьетнам начинается 24 ноября. Его главная задача — укрепить экономические, гуманитарные и социальные связи между странами. В программе предусмотрены встречи с руководством республики и представителями регионов, а также подписание соглашений о дальнейшем сотрудничестве.

Одним из ключевых событий станет заключение меморандума между Санкт-Петербургом и Ханоем в сфере развития метрополитена. Северная столица готова предложить вьетнамской стороне пилотный проект по разработке одного из участков подземки. Это позволит петербургским специалистам применить опыт в области транспортной инженерии на международном проекте.

Кроме того, Петербург планирует установить побратимские отношения с провинцией Хынгиен. Она станет шестым регионом-партнёром города во Вьетнаме. Новое соглашение должно расширить возможности для торговли, продвижения петербургских товаров и услуг, а также туристического обмена.

«Для Санкт-Петербурга развитие отношений с Вьетнамом стало приоритетным направлением международной деятельности. Наша задача — расширять контакты не только на уровне органов власти, но и привлекать к этой работе общественные организации и молодёжь. Мы видим большой потенциал для совместной работы в экономике, образовании, культуре, здравоохранении и туризме», — подчеркнул Александр Беглов.

Отдельное место в программе займут мероприятия, посвящённые историческим и культурным связям двух стран. Российская делегация посетит Мавзолей Хо Ши Мина, а также возложит цветы к памятнику советским военным специалистам и Герою Советского Союза Герману Титову.

Ещё одним событием станет концерт петербургских артистов «Симфония дружбы. Россия — Вьетнам». Его приурочили к Дню культуры Вьетнама, который впервые отмечается 24 ноября.

В администрации Петербурга рассчитывают, что визит поможет укрепить позиции города как одного из ведущих российских регионов по развитию сотрудничества с Вьетнамом.