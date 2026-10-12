В Петербурге зарезервировали место для станции метро «Фарфоровская»

В Невском районе Санкт-Петербурга зарезервировали территорию для строительства вестибюля будущей станции метро «Фарфоровская». Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова.

Станция должна стать частью южного участка перспективной Кольцевой линии метро. Ради её размещения власти одобрили изменения в градостроительную документацию. Ранее на этой территории планировали построить коммерческий объект со встроенным вестибюлем подземки и подземным гаражом.

«Принимая градостроительные решения, мы обязаны думать на перспективу. Сегодня мы не только решаем текущий вопрос архива, но и резервируем зону для будущего вестибюля станции «Фарфоровская» Кольцевой линии. Пусть проектирование этого участка начнётся позже, но место будет обозначено», — подчеркнул Беглов.

Изменения также предусматривают раздел участка Центрального государственного архива Санкт-Петербурга для организации проезда и переноса трансформаторной подстанции. Станция «Фарфоровская» запланирована между будущими станциями «Елизаровская-2» и «Международная-2». Сроки начала её строительства пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге согласовали первые пять станций будущей Кольцевой линии метро. Общая протяжённость двух запланированных участков составит 8,27 километра. В частности, на первом участке предусмотрено строительство станций «Арсенальная» и «Площадь Калинина».