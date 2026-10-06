«Северная верфь» Петербурга достраивает ярусоловы с переработкой рыбы на борту

На петербургской «Северной верфи» достраивают два ярусолова, способных перерабатывать улов прямо в море. Готовность судна, завершающего серию, приблизилась к 70%.

«Северная верфь» достраивает 2 ярусолова. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», каждый такой плавучий рыбозавод может замораживать до 25 тонн продукции в сутки. Трюм рассчитан на 600 тонн, автономность достигает 60 дней. Для экипажа из 30 человек предусмотрены каюты и комнаты отдыха.

Суда предназначены для добычи трески, пикши, палтуса и зубатки. Вместо сетей используется ярус с 40 тысячами крючков. По объяснению представителя предприятия, такая снасть держится на поплавках и не повреждает морское дно и кораллы. Два ярусолова этой серии уже передали заказчикам. Помимо оставшихся двух, верфь строит ещё два траулера.

Тем временем на «Адмиралтейских верфях» Петербурга строят флагман полярного флота России. Научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» планируется спустить на воду в 2027 году.