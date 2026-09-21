В Петербурге согласовали первые пять станций Кольцевой линии метро

В Петербурге завершили разработку градостроительной документации для первых двух участков будущей Кольцевой линии метро. Они включат пять станций общей протяжённостью 8,27 км, сообщили в Смольном.

Первый участок длиной 3,8 км пройдёт от «Лесной-2» до «Площади Калинина». На нём предусмотрены станции глубокого заложения «Арсенальная» и «Площадь Калинина». У первой планируют два выхода на проспект Маршала Блюхера, у второй — два выхода в районе пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.

Второй участок протяжённостью 4,47 км соединит «Площадь Калинина» с «Ладожской-2». Здесь появятся ещё три станции — «Полюстровский проспект-2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Для них предусмотрены пересадки на действующие и проектируемые линии подземки.

«Она нужна Петербургу. Город делает всё, чтобы планы по её строительству были реализованы в срок, предусмотренный нашим Генеральным планом», — заявил губернатор Александр Беглов.

Подготовленные проекты сейчас проходят антикоррупционную экспертизу. После этого документацию должны вынести на общественные обсуждения. Расчётный срок создания Кольцевой линии в Генеральном плане Петербурга — 2040 год.

По оценке городских властей, первые участки кольца должны улучшить транспортную доступность Калининского и Красногвардейского районов, а в дальнейшем линия свяжет между собой существующие и новые радиальные ветки метро.

Ранее Сергей Собянин анонсировал продление двух линий метро в Москве. Так, Филёвская ветка московского метрополитена вырастет от «Кунцевской» до инновационного центра Сколково. На этом участке длиной примерно 12 километров появится пять новых станций. Также Сокольническую линию продлят в Ярославский район с двумя остановочными пунктами.