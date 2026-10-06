Петербургская биржа не будет публиковать часть данных о торгах топливом

Петербургская биржа с 6 октября прекратила публиковать часть информации о торгах бензином и дизельным топливом. Изменения продиктованы указом президента России Владимира Путина, ограничившим доступ к ряду сведений в сфере ТЭК.

Теперь в открытом доступе не будет данных об объёмах заключённых договоров в тоннах и рублях, а также о количестве сделок. Эти сведения исчезнут как из информации о ходе торгов с 15-минутной задержкой, так и из карточек отдельных инструментов.

Кроме того, биржа перестала публиковать архивные планы реализации бензина и дизтоплива и ежедневные и ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции «Нефтепродукты», включая архивные выпуски.

При этом сами участники рынка доступ к сведениям не потеряют. Участники торгов продолжат получать их через АРМ «Терминал», а пользователи информационных услуг — в установленном порядке с соблюдением режима конфиденциальности.

Напомним, президент Владимир Путин ограничил доступ к части информации об экспорте, работе НПЗ и будущих продажах нефтепродуктов на бирже. При этом речь не идёт о полном закрытии информации о российском ТЭК — ограничения касаются перечисленных в указе категорий данных.