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Регион
Опубликовано 5 октября, 18:20

С 6 октября в Калужской области отменяют отпуск бензина по системе «чёт-нечёт»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

С 6 октября в Калужской области отменяют систему «чёт-нечёт» при отпуске бензина. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По словам чиновника, властям удалось нарастить поставки топлива в субъект, из-за чего очереди на автозаправочных станциях значительно сократились.

«В связи с этим областным оперативным штабом принято решение отменить с 6 октября ограничения «чёт/нечёт», — написал он. Отныне бензин будут отпускать в автомобильные баки и канистры в рамках лимитов, установленных на заправках.

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Матвей Константинов
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