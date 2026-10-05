С 6 октября в Калужской области отменяют отпуск бензина по системе «чёт-нечёт»

С 6 октября в Калужской области отменяют систему «чёт-нечёт» при отпуске бензина. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По словам чиновника, властям удалось нарастить поставки топлива в субъект, из-за чего очереди на автозаправочных станциях значительно сократились.

«В связи с этим областным оперативным штабом принято решение отменить с 6 октября ограничения «чёт/нечёт», — написал он. Отныне бензин будут отпускать в автомобильные баки и канистры в рамках лимитов, установленных на заправках.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Производства ведутся как в отношении нефтяных компаний, так и против независимых игроков.