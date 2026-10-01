Терпение иссякло: Генерал назвал действия Киева, после которых Россия изменила стратегию

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, центрам хранения топлива, заправкам и складам маркетплейсов стали последней каплей для России. Об этом заявил военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с сайтом MK.ru.

По словам эксперта, именно действия противника по топливной инфраструктуре и объектам хранения стали одним из факторов, после которых российские удары по Украине усилились. Попов отдельно упомянул склады маркетплейсов.

«Думаю, что на этом моменте наше терпение иссякло, и было принято политическое решение раскатать противника», — выразил мнение Попов.

Военный эксперт также отметил значение ударов по украинской энергетической инфраструктуре накануне зимы. По его словам, российские силы получили возможность воздействовать на объекты, связанные с обеспечением украинской экономики и военно-промышленного комплекса.

Попов отдельно указал на ограниченность поставок нефтепродуктов с Запада и назвал среди возможных целей железнодорожные и автомобильные станции, где может скапливаться техника. Также он упомянул погранпереходы с Румынией и Польшей.

При этом эксперт связал усиление ударов с подготовкой к зимнему периоду. По его оценке, перебои с топливом и энергетикой могут затронуть работу украинских предприятий.

Тем временем украинские СМИ опубликовали прогноз на предстоящую зиму на Украине, согласно которому полностью избежать перебоев с электричеством, отоплением и водой практически невозможно. В частности в материале отмечалось, что значительная часть генерирующих мощностей Киева уже не работает.