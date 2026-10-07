Петербургские нейрохирурги удалили школьнице 10-сантиметровую гематому в мозге

Петербургские нейрохирурги спасли школьницу, у которой из-за врождённой аномалии сосудов образовалась 10-сантиметровая гематома в головном мозге. Девушке стало плохо прямо на уроке, после чего её доставили в Детскую городскую больницу № 1, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Северной столице нейрохирурги помогли школьнице с огромной гематомой мозга. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

У пациентки появились головокружение и тошнота, затем она потеряла сознание и впала в кому. Компьютерная томография показала крупное кровоизлияние в левом полушарии, поэтому врачи экстренно начали операцию.

Причиной стала артериовенозная мальформация — врождённая аномалия, при которой артерии и вены соединяются напрямую, без нормальной капиллярной сети. Из-за повышенного давления патологические сосуды могут разорваться и вызвать кровоизлияние в мозг.

Сначала хирурги удалили гематому и снизили внутричерепное давление. Фрагмент кости после трепанации вернули на место только через неделю, чтобы уменьшить риск отёка мозга. Саму мальформацию размером всего несколько миллиметров специалисты нашли с помощью микроскопической техники и удалили.

Нейрохирург Данил Козырев, проводивший вмешательство, отметил положительную динамику. По словам самой школьницы, после операции у неё вновь двигаются рука и нога, а боли больше не беспокоят. Впереди пациентку ждёт длительная реабилитация.

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