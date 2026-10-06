Полгода крокодиловых слёз: Причиной плача «‎Подмосковного Пьеро» оказался редкий камень

Редкий слёзный камень оказался причиной постоянного слезотечения и воспаления у молодого человека, которому потребовалась операция. Необычный клинический случай выявили врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Юноша около полугода страдал от слезотечения из левого глаза, припухлости во внутреннем уголке и периодических гнойных выделений. КТ показала расширение нижней части носослёзного протока у «‎Подмосковного Пьеро» и небольшие плотные образования внутри. Медики заподозрили дакриолит — так называют образование, способное перекрыть путь для оттока слезы.

«Дакриолиты — редкая патология, которая приводит к непроходимости слезоотводящих путей и хроническому воспалению слезного мешка», — рассказал оториноларинголог МОНИКИ Эльдар Исаев.

В этом случае проблему удалось обнаружить даже без контрастного исследования. Во время операции специалисты осмотрели нижний носовой ход, нашли препятствие в области выхода протока и извлекли его.

После вмешательства отток слезы полностью восстановился, пациента выписали под амбулаторное наблюдение. Врачи советуют обращаться за помощью при длительном слезотечении, припухлости и гнойных выделениях: при механической закупорке одних лекарств может быть недостаточно.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи в Люберцах вернули женщине зрение спустя год после тяжёлой травмы глаза. Из-за повреждения хрусталик сместился на глазное дно, однако после многоэтапной операции пациентка вновь смогла читать и ориентироваться в пространстве.