Петербургские врачи спасают детей от инвалидного кресла по уникальной методике

При тяжёлых травмах позвоночника помощь ребёнку требуется в первые часы. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в центре имени Турнера экстренные операции стараются провести в первые восемь часов после повреждения.

Директор учреждения Сергей Виссарионов рассказал, что ускорить помощь позволяют телемедицинские консультации. Специалисты центра оперативно получают сведения о детях с такими травмами, поступивших в региональные больницы, и подключаются к работе коллег.

Петербургские врачи спасают детей от инвалидного кресла. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

По словам травматолога-ортопеда Дениса Маламашина, необходимую диагностику, включая рентген, КТ, МРТ и УЗИ, проводят без промедления, чтобы приступить к операции в тот же день. Для хирургического лечения используют металлоконструкции, разработанные в учреждении.

Врачи делают акцент на малоинвазивных методах: разрезы при таких вмешательствах обычно составляют всего три-четыре сантиметра. Восстанавливать утраченные движения помогает нейростимуляция. Нейрохирург Вахтанг Тория объяснил, что воздействие электрическими импульсами способствует передаче сигналов между участками спинного мозга выше и ниже травмы и формированию новых нейронных связей.