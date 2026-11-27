Около 20 килограммов выпечки с марихуаной изъяли полицейские у подпольного кондитера в Санкт-Петербурге. О задержании 30-летнего мужчины сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В Петербурге задержали кондитера с 20 кг выпечки с марихуаной. Видео © МВД Медиа

Нелегальное производство обнаружили в квартире на проспекте Чернышевского. В ассортименте кондитера оказались кексы, батончики, рожки и даже печенье в виде листьев конопли.

Помимо готовых сладостей, полицейские нашли растительную массу, десятки капсул сильнодействующего препарата и оборудование. Исследование подтвердило, что изъятое вещество является марихуаной весом более 2,3 килограмма.

Задержанный признался, что распространял свою продукцию среди друзей и знакомых. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Расследование продолжается.