Петербургскую школьницу отправили в колонию за применение перцовки в автобусе
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Шестнадцатилетнюю жительницу Петербурга приговорили к 1 году и 3 месяцам воспитательной колонии за хулиганство с применением перцового баллончика в автобусе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Инцидент произошёл 18 января. По материалам дела, девушка ехала с подругами, громко разговаривала и ругалась матом. Один из пассажиров сделал компании замечание, после чего школьница ответила ему грубостью.
Затем подросток достала из кармана шубы подруги баллончик и распылила его содержимое в лицо и на туловище мужчины. Суд указал, что потерпевшему были причинены физическая боль и моральные страдания.
Во время разбирательства несовершеннолетняя признала обстоятельства произошедшего, но настаивала, что защищалась. По её словам, после перепалки мужчина поднялся с места и быстро направился к ней со злым выражением лица.
Суд доводы о самообороне не принял. После оглашения приговора девушку взяли под стражу прямо в зале заседаний.
Ранее Life.ru писал о 15-летнем школьнике из Петербурга, которого отправили под домашний арест после выстрела сверстнице в лицо из травматического пистолета. Суд тогда учёл возраст подростка, отсутствие судимостей и то, что он сам явился в полицию.
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