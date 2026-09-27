При массовой стрельбе на острове Сент-Винсент погибли четыре человека

Четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения при массовой стрельбе на острове Сент-Винсент. Нападение произошло в районе Грин-Хилл. Об этом сообщила газета St Vincent Times.

По данным издания, вооружённые люди подъехали к месту происшествия на автомобиле в ночь на субботу. После этого они открыли огонь по группе людей, находившихся на улице.

Среди погибших оказались трое мужчин и одна женщина. Пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Эта атака стала второй по числу жертв массовой стрельбой в истории Сент-Винсента и Гренадин. В июле 2023 года при аналогичном нападении в районе Харбор-Клаб в Кингстауне погибли пять человек. Ещё одно вооружённое нападение произошло в столице страны чуть более двух месяцев назад и унесло жизни трёх человек.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. О возможных мотивах нападавших и задержаниях пока не сообщалось.

Ранее один человек погиб при стрельбе на террасе кафе в Амстердаме. Позднее Служба исполнения наказаний Нидерландов уточнила, что погибший работал в тюремном комплексе Заанстад. Очевидцы утверждали, что после нападения стрелявший выбросил оружие в воду. Полиция задержала подозреваемого и начала выяснять мотив преступления.