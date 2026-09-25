Сотрудника тюрьмы застрелили средь бела дня на террасе кафе в Нидерландах
Один человек погиб при стрельбе на террасе кафе в Амстердаме
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Один человек погиб в результате стрельбы на террасе кафе в Амстердаме. Подозреваемого задержали, сообщает NU.nl со ссылкой на полицию.
По словам очевидцев, после нападения стрелявший якобы выбросил оружие в воду. Позднее Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила, что погибший работал в тюремном комплексе Заанстад. Другие данные о личности мужчины в присланной информации не приводятся.
Мотив нападения пока неизвестен. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют свидетельские показания. Подозреваемый находится под стражей.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Швеции. Подозреваемого разыскивают.
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