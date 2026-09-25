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Опубликовано 25 сентября, 16:12

Сотрудника тюрьмы застрелили средь бела дня на террасе кафе в Нидерландах

Один человек погиб при стрельбе на террасе кафе в Амстердаме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Один человек погиб в результате стрельбы на террасе кафе в Амстердаме. Подозреваемого задержали, сообщает NU.nl со ссылкой на полицию.

По словам очевидцев, после нападения стрелявший якобы выбросил оружие в воду. Позднее Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила, что погибший работал в тюремном комплексе Заанстад. Другие данные о личности мужчины в присланной информации не приводятся.

Мотив нападения пока неизвестен. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют свидетельские показания. Подозреваемый находится под стражей.

Два человека погибли и девять ранены при стрельбе в Трентоне
Два человека погибли и девять ранены при стрельбе в Трентоне

Ранее неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Швеции. Подозреваемого разыскивают.

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Полина Никифорова
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