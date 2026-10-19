Петербурженка отсудила у мужа почти 700 тысяч рублей за траты на любовницу

Жительница Санкт-Петербурга заставила бывшего мужа вернуть ей почти 700 тысяч рублей, которые тот потратил на любовницу во время брака. Мужчина пытался доказать, что переводы другой женщине совершались в интересах семьи, однако суд его доводы не принял. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

За судебным разбирательством скрывалась запутанная история измен и мести. Один из участников любовного треугольника выяснил, что его избранница одновременно встречается с его другом. Разозлившись на соперника, мужчина рассказал о неверности его жене.

Женщина решила развестись, а заодно обнаружила подозрительные денежные переводы. Выяснилось, что почти за два года её супруг отправил любовнице 1 389 787 рублей. Петербурженка посчитала, что эти средства были нажиты в браке, а значит, половина по закону принадлежит ей.

Для выяснения обстоятельств суд запросил банковские документы и сведения из налоговой службы. Бывший муж не смог подтвердить, что перечислял деньги посторонней женщине на семейные нужды.

В результате суд встал на сторону истицы и взыскал с ответчика 694 893 рубля 50 копеек — ровно половину суммы, потраченной на любовницу. Таким образом, попытка одного из мужчин отомстить сопернику обернулась для последнего не только разводом, но и крупными финансовыми потерями.

Ранее Life.ru рассказывал, как вернуть семейные деньги, потраченные супругом на подарки любовнице. Юрист Сергей Багян объяснял, что для взыскания средств необходимо доказать их совместное происхождение и расходование без согласия второго супруга.