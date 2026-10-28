Петербурженка пытается засудить соседа из-за звонящего колокола

Жительница Петербурга потребовала через суд снести колокольню, которую сосед установил на своём участке в посёлке Левашово. Женщина утверждает, что уже шесть лет вынуждена слушать ежедневный звон, из-за которого её семья не может нормально отдыхать, а дети лишились дневного сна. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

История началась ещё в 2020 году, когда мужчина возвёл рядом с соседским участком сооружение высотой около 4–4,5 метра. На нём разместили чугунный колокол с автоматическим механизмом, который каждый день с 8:00 до 20:00 отбивает часы соответствующим количеством ударов.

По словам истца, громкий звон слышен не только во дворе, но и внутри дома. Постоянный ударно-резонансный шум, как считает женщина, негативно влияет на нервную систему и мешает спокойной загородной жизни.

При этом петербурженка настаивает, что колокольня не имеет никакого хозяйственного назначения. Она не используется для хранения вещей или обслуживания жилого дома, а её единственная функция — издавать звуки. По мнению женщины, такое сооружение не соответствует разрешённому использованию земельного участка.

Попытки договориться с владельцем колокола за прошедшие годы результата не принесли. Теперь соседка требует признать эксплуатацию постройки незаконной, запретить звон и обязать мужчину полностью демонтировать колокольню.

Иск зарегистрировал Выборгский районный суд Петербурга. Материалы переданы судье, которому предстоит разобраться в затянувшемся конфликте между соседями.

Ранее Life.ru рассказывал, как добиться тишины, если шумные соседи игнорируют замечания, а участковый не помогает. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рекомендовал сначала попытаться договориться мирно, затем зафиксировать нарушения и обратиться в полицию. Если проблема сохраняется, можно подать жалобу в прокуратуру или иск в суд, в том числе с требованием компенсации морального вреда.