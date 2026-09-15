Петербурженка выгуливала собаку и встретила африканского хищника — сервала

Африканский хищник сервал разгуливал по улице в Санкт-Петербурге. Его заметила местная жительница Ольга, которая вышла погулять с собакой. Пятнистый кот оказался размером чуть меньше немецкой овчарки, сообщает 360.ru.

Африканский хищник сервал разгуливал по улице в Санкт-Петербурге. Видео © 360.ru

Зверь вёл себя смело, не бросался, но шипел. Девушка вернулась домой и выяснила в Сети, что это африканский сервал. Затем она снова вышла к дому, но уже без собаки, и попыталась найти хозяев — обошла квартиры, однако никто не отозвался.

Тогда Ольга обратилась в экологическую службу города, сообщила адрес и отправила фото и видео. Позже в комментариях ей написали, что кошка нашлась и с ней всё в порядке.

А ранее Life.ru сообщал, что медведь сорвал фотосессию двух девушек возле аэропорта Надыма. Они вышли из машины и начали съёмку, когда заметили зверя рядом с собой. Испугавшись, девушки быстро вернулись в автомобиль. Косолапый тем временем спокойно перешёл дорогу и продолжил путь, не проявляя агрессии.