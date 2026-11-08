Собеседование на вакансию няни обернулось для 26-летней жительницы Петербурга обращением в полицию. Девушка заявила, что двое мужчин удерживали её в квартире на Пейзажной улице, а один из них изнасиловал её. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Петербурженка пришла по указанному адресу, рассчитывая обсудить условия трудоустройства. Однако вместо разговора о работе мужчины, по её словам, закрыли её в помещении и принуждали употреблять алкоголь.

Пострадавшая также рассказала, что один из находившихся в квартире мужчин забрал её документы. Покинуть помещение самостоятельно она долгое время не могла.

Выбраться девушке удалось лишь на следующее утро. После этого она обратилась в полицию и сообщила о произошедшем.

Петербурженку направили на медицинское обследование. Обоих мужчин задержали, сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал о похищении жительницы Петербурга, которую трое злоумышленников силой вывезли в Подмосковье. По версии полиции, организатором преступления стал 54-летний житель Чехова, который решился на похищение из-за неразделённых чувств к женщине. По этому делу было возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.