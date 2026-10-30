Петербурженку арестовали за съёмку оборонного предприятия для разведки Украины

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Викторию Коваленко, обвиняемую в передаче снимков оборонного объекта в интересах украинской военной разведки. Она останется под арестом до 27 декабря 2026 года, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, женщина сделала фотографии и видеозаписи предприятия, выполняющего гособоронзаказ, и отправила материалы через чат-бот. Следователи отметили, что сведения предназначались для совершения теракта другими лицами. Коваленко нашла преступный чат-бот в одном из мессенджеров в период с января по август 2026 года. По данным обвинения, он действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

Женщину задержали 29 октября. Ей предъявили обвинение по части 3 статьи 205.1 УК РФ — в пособничестве террористическому акту. По информации пресс-службы судов, Коваленко признала вину и просила назначить домашний арест, однако суд избрал заключение под стражу.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры допроса жителя Севастополя, задержанного по подозрению в государственной измене. На видео 20-летний парень рассказал, что самостоятельно связался с представителями украинской стороны через Telegram, после чего начал выполнять задания по сбору информации о различных объектах города.