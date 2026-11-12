В Санкт-Петербурге 24-летний мужчина засунул себе в задний проход лампочку, но самостоятельно извлечь её не смог. Вместо того чтобы сразу обратиться к врачам, молодой человек несколько дней ходил с инородным предметом, пока не столкнулся с сильнейшими болями. Об этом сообщает издание «Новости 78».

По данным СМИ, петербуржец по имени Святослав (имя изменено) решил поэкспериментировать с пластиковой лампочкой. Однако после того, как предмет оказался внутри, достать его обратно уже не получилось.

Молодой человек провёл в таком состоянии более четырёх дней. За это время из-за нарушения кровообращения в прямой кишке начался некроз — отмирание тканей. Когда боль стала невыносимой, мужчина обратился за медицинской помощью.

Пациента экстренно госпитализировали. Хирургам пришлось не только извлекать инородный предмет, но и удалять часть прямой кишки, ткани которой оказались повреждены.