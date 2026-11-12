Петербуржец неделю проходил с лампочкой в прямой кишке и попал на операцию
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В Санкт-Петербурге 24-летний мужчина засунул себе в задний проход лампочку, но самостоятельно извлечь её не смог. Вместо того чтобы сразу обратиться к врачам, молодой человек несколько дней ходил с инородным предметом, пока не столкнулся с сильнейшими болями. Об этом сообщает издание «Новости 78».
По данным СМИ, петербуржец по имени Святослав (имя изменено) решил поэкспериментировать с пластиковой лампочкой. Однако после того, как предмет оказался внутри, достать его обратно уже не получилось.
Молодой человек провёл в таком состоянии более четырёх дней. За это время из-за нарушения кровообращения в прямой кишке начался некроз — отмирание тканей. Когда боль стала невыносимой, мужчина обратился за медицинской помощью.
Пациента экстренно госпитализировали. Хирургам пришлось не только извлекать инородный предмет, но и удалять часть прямой кишки, ткани которой оказались повреждены.
Подобные эксперименты могут закончиться тяжёлыми осложнениями. Как ранее предупреждала Life.ru врач-проктолог Марьяна Абрицова, застрявшие в прямой кишке предметы способны вызвать воспаление, некроз и даже прободение кишечника. Специалист подчеркнула, что попытки самостоятельно извлечь инородное тело могут усугубить травму, поэтому необходима помощь медиков.