Московские хирурги извлекли яблоко из прямой кишки 40-летнего мужчины. Как сообщает сайт MK.ru, врачи провели процедуру под местной анестезией. Полостная операция не понадобилась.

Инцидент произошёл 4 ноября в районе Солнцево. Мужчина рассказал врачам, что давно развёлся и однажды вечером решил поразвлечься от скуки. Он сам ввёл фрукт в задний проход, после чего попытался его достать, но ничего не вышло. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

После процедуры медики объяснили пациенту, чем мог закончиться такой «эксперимент». Мужчина пообещал его не повторять и использвать яблоки лишь по прямому назначению — только в рот и кусать.