Петербуржца отправили в колонию за нападение на бригаду скорой помощи

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к двум годам колонии общего режима за нападение на фельдшера и водителя скорой помощи. Суд признал нападавшего виновным в хулиганстве с применением насилия.

Телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городскую прокуратуру сообщает, что вечером 7 августа бригада приехала на вызов на Бронетанковую улицу. В подъезде медики помогали пациенту в тяжёлом состоянии. Находившийся рядом пьяный мужчина ругался и провоцировал драку, а после замечания напал на фельдшера и водителя.

Ранее в Москве фельдшеру потребовалась операция после нападения на вызове. 23-летняя сотрудница скорой получила тяжёлую травму головы, когда вызвавший бригаду мужчина напал на неё с лопатой.