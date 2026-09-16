Петербуржца отправили в колонию за нападение на бригаду скорой помощи
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Жителя Санкт-Петербурга приговорили к двум годам колонии общего режима за нападение на фельдшера и водителя скорой помощи. Суд признал нападавшего виновным в хулиганстве с применением насилия.
Телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городскую прокуратуру сообщает, что вечером 7 августа бригада приехала на вызов на Бронетанковую улицу. В подъезде медики помогали пациенту в тяжёлом состоянии. Находившийся рядом пьяный мужчина ругался и провоцировал драку, а после замечания напал на фельдшера и водителя.
Ранее в Москве фельдшеру потребовалась операция после нападения на вызове. 23-летняя сотрудница скорой получила тяжёлую травму головы, когда вызвавший бригаду мужчина напал на неё с лопатой.
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