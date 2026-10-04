Петербуржец столкнулся с необычным имущественным спором после покупки квартиры в центре города за 10 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, спустя год после сделки выяснилось, что часть помещения с туалетом, ванной и кухней, по версии городских властей, относится к собственности Санкт-Петербурга.

Петербуржцу запретили пользоваться туалетом в купленной квартире. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Жильё на улице Некрасова мужчина приобрёл в 2021 году, после чего вложил около пяти миллионов рублей в ремонт. В 2022-м Комитет имущественных отношений, как утверждает канал, заявил о правах города на так называемую мокрую зону квартиры.

Владельцу направили требование освободить спорную площадь. При этом обустроить новый санузел в другой части жилья, по данным Mash, законным способом невозможно.

Мужчина попытался выкупить помещение у города, однако получил отказ. Ситуацию осложняет и планировка квартиры: пройти внутрь можно через коридор, который также, как утверждается, относится к городскому имуществу.

Если доступ к спорным помещениям ограничат, фактически пользоваться жильём станет крайне сложно. Альтернативный путь через чердак, по данным канала, давно перекрыт.

Сейчас в ситуации разбираются юристы. Окончательного решения по принадлежности спорных квадратных метров и дальнейшей судьбе квартиры пока нет.

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