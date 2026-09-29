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Опубликовано 29 сентября, 12:20

Россиянам рассказали, кому стоит отложить покупку квартиры до конца года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Части семей, которые собираются покупать квартиру в новостройке с помощью семейной ипотеки, может быть разумнее не торопиться со сделкой и дождаться конца года. После изменения условий программы рынку потребуется время на адаптацию, а покупателям — чтобы понять, как изменятся цены, предложение и конкуренция между застройщиками, пишет «РБК Недвижимость».

В первую очередь выжидательная стратегия может быть актуальна для семей с одним или двумя детьми. С 1 октября условия семейной ипотеки меняются: размер ставки и доступная сумма кредита будут зависеть от количества детей, а максимальный срок льготного кредитования сократится с 30 до 15 лет. Это увеличивает ежемесячную нагрузку на часть заёмщиков.

В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области ставка для семьи с одним ребёнком составит 12% годовых при максимальном кредите 12 млн рублей. Для семьи с двумя детьми — 10% при лимите 15 млн рублей. Семьям с тремя детьми будет доступна ставка 8% и кредит до 18 млн рублей. Для четырёх детей ставка останется на уровне 6%, а для пяти и более снизится до 4%.

Одновременно у семей с несколькими детьми расширяется выбор квартир: прежнего лимита в 12 млн рублей для столичных регионов зачастую уже не хватало на подходящее жильё. После повышения максимальной суммы кредита часть покупателей сможет рассматривать более просторные или дорогие варианты.

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Но увеличение лимита не означает, что квартира станет доступнее по ежемесячному платежу. По расчётам «РБК Недвижимости», из-за более высоких ставок и сокращения максимального срока кредита нагрузка для многих семей существенно возрастёт. Например, при одинаковом кредите в 12 млн рублей на 15 лет платёж для семьи с одним ребёнком составит около 144 тыс. рублей в месяц, с двумя — примерно 129 тыс., с тремя — около 114,7 тыс. рублей.

Именно поэтому торопиться с решением после вступления новых правил в силу стоит не всем. Эксперты, опрошенные «РБК Недвижимостью», ожидают, что первые месяцы рынок будет привыкать к изменениям: спрос на новостройки может снизиться, а застройщики окажутся в условиях более жёсткой конкуренции за покупателей.

Для семей с тремя и более детьми новые условия расширяют возможности выбора жилья. А вот остальным покупателям имеет смысл оценивать ситуацию ближе к концу года, когда станет понятнее, как новые правила повлияли на спрос, объём предложения и поведение продавцов.

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При этом ждать гарантированного падения цен на квартиры не стоит. Речь скорее о возможности посмотреть, как девелоперы отреагируют на снижение спроса — появятся ли дополнительные скидки, акции или новые схемы покупки.

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Марина Фещенко
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