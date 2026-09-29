Россиянам рассказали, кому стоит отложить покупку квартиры до конца года

Части семей, которые собираются покупать квартиру в новостройке с помощью семейной ипотеки, может быть разумнее не торопиться со сделкой и дождаться конца года. После изменения условий программы рынку потребуется время на адаптацию, а покупателям — чтобы понять, как изменятся цены, предложение и конкуренция между застройщиками, пишет «РБК Недвижимость».

В первую очередь выжидательная стратегия может быть актуальна для семей с одним или двумя детьми. С 1 октября условия семейной ипотеки меняются: размер ставки и доступная сумма кредита будут зависеть от количества детей, а максимальный срок льготного кредитования сократится с 30 до 15 лет. Это увеличивает ежемесячную нагрузку на часть заёмщиков.

В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области ставка для семьи с одним ребёнком составит 12% годовых при максимальном кредите 12 млн рублей. Для семьи с двумя детьми — 10% при лимите 15 млн рублей. Семьям с тремя детьми будет доступна ставка 8% и кредит до 18 млн рублей. Для четырёх детей ставка останется на уровне 6%, а для пяти и более снизится до 4%.

Одновременно у семей с несколькими детьми расширяется выбор квартир: прежнего лимита в 12 млн рублей для столичных регионов зачастую уже не хватало на подходящее жильё. После повышения максимальной суммы кредита часть покупателей сможет рассматривать более просторные или дорогие варианты.

Но увеличение лимита не означает, что квартира станет доступнее по ежемесячному платежу. По расчётам «РБК Недвижимости», из-за более высоких ставок и сокращения максимального срока кредита нагрузка для многих семей существенно возрастёт. Например, при одинаковом кредите в 12 млн рублей на 15 лет платёж для семьи с одним ребёнком составит около 144 тыс. рублей в месяц, с двумя — примерно 129 тыс., с тремя — около 114,7 тыс. рублей.

Именно поэтому торопиться с решением после вступления новых правил в силу стоит не всем. Эксперты, опрошенные «РБК Недвижимостью», ожидают, что первые месяцы рынок будет привыкать к изменениям: спрос на новостройки может снизиться, а застройщики окажутся в условиях более жёсткой конкуренции за покупателей.

Для семей с тремя и более детьми новые условия расширяют возможности выбора жилья. А вот остальным покупателям имеет смысл оценивать ситуацию ближе к концу года, когда станет понятнее, как новые правила повлияли на спрос, объём предложения и поведение продавцов.

При этом ждать гарантированного падения цен на квартиры не стоит. Речь скорее о возможности посмотреть, как девелоперы отреагируют на снижение спроса — появятся ли дополнительные скидки, акции или новые схемы покупки.