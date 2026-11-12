Российский фигурист Пётр Гуменник получил шанс выступить на заключительном этапе международной серии Гран-при в Японии после сообщения о снятии словака Адама Хагары. Действующий чемпион России находится первым в очереди на освободившееся место, однако окончательное решение о его участии пока не объявлено.

Соревнования NHK Trophy пройдут в Токио с 27 по 29 ноября. По сообщениям об изменениях в составе участников, Хагара отказался от выступления. При этом в опубликованной на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) заявке его фамилия пока сохраняется.

Если Гуменник получит приглашение, он сможет выступить на одном турнире с другим российским фигуристом — Владиславом Дикиджи. Последний уже включён в состав участников японского этапа и должен выйти на лёд в нейтральном статусе.

Гуменник является действующим чемпионом России и трёхкратным победителем финала национального Гран-при. В его активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов страны. Ранее фигурист выступал на международных соревнованиях в Токио, где выполнил необходимый технический минимум.

В июне 2026 года ISU объявил о возвращении российских фигуристов на международные турниры с сезона-2026/27. Спортсменам разрешили соревноваться в нейтральном статусе, в том числе в индивидуальных и командных дисциплинах. Однако право на участие само по себе не гарантирует место в заявке конкретного этапа.