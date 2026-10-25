Пётр Ян едва не потерял шорты во время титульного боя UFC из-за широкой резинки
Пётр Ян рассказал, что UFC выдала ему слишком большие шорты на бой с Двалишвили
Пётр Ян. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Российский боец Пётр Ян столкнулся с неожиданной проблемой во время защиты чемпионского титула UFC в легчайшем весе. Оказалось, что специально подготовленные для поединка шорты были ему слишком велики. Из-за широкой резинки спортсмен постоянно поправлял экипировку прямо во время боя с Мерабом Двалишвили.
По подсчётам Sports.ru, за пять раундов Ян подтянул шорты более 60 раз. Особенно часто россиянину приходилось отвлекаться на экипировку после защиты от попыток соперника перевести бой в партер. В заключительном раунде спортсмен поправил шорты 22 раза.
«Они неплохие, я хотел, чтобы был наш флаг. Только с резинкой немного перестарались, большевата. Реально боялся, что шорты потеряются где-нибудь на повороте», — признался Ян после поединка.
Примечательно, что экипировку подготовили специально для россиянина к турниру UFC 333 в Абу-Даби. Шорты от производителя Venum выполнили в цветах российского триколора, дополнив их изображениями креста, меча и щита. Дизайн отсылал к архангелу Михаилу, в честь которого названа команда бойца.
Проблемы с одеждой не помешали Яну сохранить чемпионский пояс. Россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и довёл число побед в профессиональных смешанных единоборствах до 21.