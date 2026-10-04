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Опубликовано 4 октября, 13:34

Петросян и другие фигуристы из РФ вылетели из Батуми с задержкой на 7 часов

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российские фигуристы отправились из Батуми в Москву лишь после семичасовой задержки рейса.

Среди вылетевших — трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, которая на Trialeti Trophy заняла второе место. Тем же рейсом домой направились танцоры Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано: их дуэт также завоевал серебро на грузинском турнире.

Всего российские спортсмены завершили соревнования в Батуми с шестью медалями. После продолжительного ожидания они поднялись на борт и покинули Грузию, однако точное время прибытия в Москву не называлось.

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Накануне Life.ru сообщал, что Петросян завоевала серебро на «Челленджере» в Батуми. Трёхкратная чемпионка России набрала 204,16 балла по итогам двух программ, уступив победительнице менее двух баллов. Кстати, вылетала на турнир в Грузию она тоже с большой задержкой.

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