Петросян и другие фигуристы из РФ вылетели из Батуми с задержкой на 7 часов
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российские фигуристы отправились из Батуми в Москву лишь после семичасовой задержки рейса.
Среди вылетевших — трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, которая на Trialeti Trophy заняла второе место. Тем же рейсом домой направились танцоры Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано: их дуэт также завоевал серебро на грузинском турнире.
Всего российские спортсмены завершили соревнования в Батуми с шестью медалями. После продолжительного ожидания они поднялись на борт и покинули Грузию, однако точное время прибытия в Москву не называлось.
Накануне Life.ru сообщал, что Петросян завоевала серебро на «Челленджере» в Батуми. Трёхкратная чемпионка России набрала 204,16 балла по итогам двух программ, уступив победительнице менее двух баллов. Кстати, вылетала на турнир в Грузию она тоже с большой задержкой.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.