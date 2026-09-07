«С радостью согласилась»: Тренер рассказала о работе с Аделией Петросян

Анжелика Крылова, серебряный призёр Олимпийских игр и тренер по танцам на льду, рассказала о работе с фигуристкой Аделией Петросян. По словам специалиста, спортсменка сама обратилась к ней с просьбой поставить короткую программу.

«Работалось замечательно. Она мне позвонила, попросила поставить короткую программу. Я с радостью согласилась, интересно работать со спортсменами такого уровня. Было хорошо, работали на арене «Кристалл», — сказала Крылова «Матч ТВ».

В межсезонье Петросян покинула команду Этери Тутберидзе и перешла в группу Инны Гончаренко. На Олимпиаде 2026 года в Италии 19-летняя фигуристка заняла шестое место.

Петросян трижды становилась чемпионкой России — в 2024, 2025 и 2026 годах. Также на её счету три победы в финале российского Гран-при. Кроме того, фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата России в 2022 году, выиграла и стала серебряным призёром чемпионата страны по прыжкам, а также дважды поднималась на пьедестал этапов юниорского Гран-при ISU.

В июне Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам выступать на международных соревнованиях с сезона-2026/2027.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александра Трусова и Анна Фролова завоевали медали Kinoshita Group Cup в Японии. Трусова завершила соревнования с серебром, а Фролова поднялась на третью ступень пьедестала. Для российских фигуристок турнир стал одним из первых крупных международных стартов после расширения допуска.