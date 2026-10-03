Аделия Петросян завоевала серебро на первом международном турнире после Олимпиады

Аделия Петросян заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми. По сумме короткой и произвольной программ трёхкратная чемпионка России набрала 204,16 балла.

Победу одержала представительница Эстонии Нина Петрыкина, получившая 205,94 балла. Ещё одна россиянка Анна Фролова стала третьей с результатом 203,21.

После короткой программы Петросян занимала лишь четвёртое место с 68,42 балла. Лидировала Петрыкина — 74,69, второй шла Фролова — 73,31.

Российские фигуристы вернулись на международные соревнования под эгидой ISU в нейтральном статусе после нескольких лет отстранения. Допуск остаётся ограниченным: спортсмены выступают без национальной символики, а количество квот на крупнейшие турниры зависит от рейтинговых очков и результатов на международных стартах. Возвращение началось с отдельных соревнований сезона-2026/27, включая турниры серии Challenger.

Серия ISU Challenger Series проводится с 2014 года под эгидой Международного союза конькобежцев. Эти турниры считаются промежуточным уровнем между обычными международными стартами и этапами Гран-при, а набранные на них результаты идут в международный рейтинг и могут влиять на дальнейший допуск спортсменов к более крупным соревнованиям.

На Олимпиаде-2026 в Италии Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании. В июле фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года, а в августе перешла к заслуженному тренеру России Инне Гончаренко. Турнир в Батуми стал для Петросян первым международным стартом после Олимпийских игр.