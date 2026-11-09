Певец Анатолий Цой идёт на поправку после госпитализации в Китае
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Российский певец Анатолий Цой идёт на поправку после госпитализации в Китае. Сейчас артист чувствует себя хорошо, его состояние стабилизировалось. Об этом ТАСС сообщил агент исполнителя Валентин.
«Самочувствие замечательное. Всё хорошо», — рассказал представитель певца, комментируя его состояние.
Ранее Life.ru сообщал о госпитализации Анатолия Цоя в Китае с подозрением на перитонит. Тогда артисту потребовалась помощь местных врачей после ухудшения самочувствия во время гастрольной поездки по Азии.