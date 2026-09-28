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Опубликовано 28 сентября, 10:22

Певец Дмитрий Бикбаев заявил об ушибе позвоночника после падения на концерте

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев продолжает лечение после падения с четырёхметровой высоты на концерте. Врачи диагностировали у него компрессионный ушиб позвоночника. О восстановлении артист рассказал Пятому каналу.

За неделю состояние певца стабилизировалось. Сейчас он принимает лекарства и регулярно наблюдается у врача, чтобы не допустить осложнений. Пережитое оставило страх, однако отказываться от сложных номеров концертной программы исполнитель не намерен.

Дмитрий Бикбаев заявил об ушибе позвоночника после падения. Видео © Пятый канал

По его словам, артисты привыкли ставить перед собой амбициозные задачи и добиваться результата. При этом случившееся заставило музыканта отдельно обратиться к коллегам и организаторам с призывом внимательнее относиться к безопасности звёзд и зрителей.

Искать виноватых певец не стал. Он отметил, что многие проекты готовятся в спешке, но вопросы, от которых зависят жизнь и здоровье людей, требуют другого подхода: нужно остановиться, разобраться и убедиться, что всё работает безупречно.

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Напомним, Бикбаев попал в больницу после падения с троса на концерте-воссоединении «БиС» в Москве. Во время номера он должен был пролететь над публикой, но сорвался. Певец продолжил выступление, а затем отправился к медикам.

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