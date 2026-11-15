Американский певец Джо Джонас вновь остался без пары. Его роман с пуэрториканской моделью Татьяной Габриэлой завершился спустя чуть больше года отношений. Как сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдеров, инициатором расставания стала сама девушка.

Причиной разрыва, по словам источников издания, стали плотный рабочий график музыканта и всё более редкие встречи. Летом влюблённые много путешествовали вместе, однако затем Джонас сосредоточился на гастролях, и отношения начали постепенно меняться.

Сейчас 37-летний артист выступает с братьями Ником и Кевином в рамках тура Jonas Brothers. Помимо концертов, значительную часть времени он посвящает воспитанию двух дочерей от предыдущего брака с актрисой Софи Тёрнер.

Знакомые пары не исключают, что Джонас и Габриэла ещё смогут помириться. По их словам, влюблённые хорошо подходили друг другу, однако сейчас их образ жизни и личные приоритеты заметно различаются. Представители обоих пока не прокомментировали сообщения о разрыве.

О романе музыканта с моделью стало известно в 2025 году. Весной 2026-го пара перестала скрывать отношения: певец опубликовал совместные фотографии из поездки в Пуэрто-Рико, откуда родом Габриэла. Летом они также отдыхали в итальянском Портофино.

Для Джонаса это не первое громкое расставание. С 2019 по 2024 год он состоял в браке со звездой «Игры престолов» Софи Тёрнер. Супруги объявили о разрыве в 2023 году, а окончательно оформили развод в сентябре 2024-го.

О личной жизни бывшей супруги певца Life.ru рассказывал в материале о судьбах актёров «Игры престолов». Софи Тёрнер после развода сосредоточилась на карьере, снялась в сериале «Джоан» и вновь поработала с Китом Харингтоном.