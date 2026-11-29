Словенский певец Сашо Гачник решил сосредоточиться на русскоязычной аудитории из-за сложностей с организацией выступлений на родине. По словам артиста, концертные площадки и организаторы стали осторожнее относиться к сотрудничеству с ним из-за его пророссийской позиции. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС.

Гачник утверждает, что даже давние партнёры теперь опасаются приглашать его на концерты. Причиной он считает политическую обстановку и страх организаторов лишиться финансирования.

«Люди, которые всегда меня поддерживали, то есть заказывали мои концерты, сейчас как-то немного с осторожностью к этому относятся, поскольку идёт, понятно, очень сильная пропаганда, и многие боятся остаться без финансирования», — пояснил исполнитель.

При этом прямых претензий со стороны властей Словении певец пока не получал. По словам Гачника, его деятельность ограничивается творчеством и публичным выражением собственной позиции.

Музыкант также убеждён, что искусство должно побуждать людей действовать не только в личных интересах. Он считает, что ради общего блага иногда необходимо жертвовать привычным комфортом и даже идти на серьёзный риск.