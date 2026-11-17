Певица Нюша (Анна Шурочкина) рассталась с 34-летним диджеем Владом Ханецким после полутора лет отношений. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на источник, близкий к артистам.

По данным журналистов, первые признаки разрыва появились в социальных сетях. Артисты отписались друг от друга и перестали публиковать совместные романтические фотографии. Позднее Ханецкий начал оставлять неоднозначные комментарии под снимками других девушек. Информацию о расставании подтвердил инсайдер из окружения пары.

При этом ещё летом Нюша и Влад выпустили совместную песню. Ранее музыкант также снимался в клипе певицы. Старые фотографии с бывшим возлюбленным артистка пока не удалила.

О романе Нюши и Ханецкого стало известно в начале года. Сначала пара старалась не афишировать отношения, однако друзья певицы случайно опубликовали совместные кадры в соцсетях. Впоследствии исполнительница сама подтвердила роман.

Ханецкий родом из Саратова и выступает под псевдонимом Khaney. В разные годы он сотрудничал с Джиганом и группой Artik & Asti. Для Нюши эти отношения стали первыми публичными после развода с предпринимателем Игорем Сивовым в 2024 году.

Ранее певица Нюша официально вернула себе имя Анна, которое теперь снова указано в паспорте, но от псевдонима на сцене отказываться не собирается. По её словам, решение пришло интуитивно: Нюша стала отдельной частью её личности, связанной с музыкой, а за пределами сцены она хочет оставаться Анной — человеком со своими интересами и жизнью вне шоу-бизнеса.