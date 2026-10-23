Певица Ольга Серябкина отреклась от «серебра», объявив себя «золотом»

Название сольного шоу GOLD отражает нынешнее самоощущение певицы Ольги Серябкиной. Артистка рассказала, что переживает период расцвета и теперь сравнивает себя с золотом, хотя прежде ассоциировалась с серебром.

Серябкина отреклась от «серебра», объявив себя «золотом». Видео © Пятый канал

«Если раньше я ощущала себя, как серебро, сегодня я ощущаю себя золотом», — объяснила исполнительница в беседе с Пятым каналом на презентации сольного шоу в Санкт-Петербурге.

К уверенности в собственных силах певица пришла постепенно, через творческий опыт и упорный труд. Название программы она связывает с осознанием своего таланта и предназначения. С 2006 по 2019 год звезды выступала в группе SEREBRO.

Напомним, на московском концерте GOLD Ольга Серябкина воссоединилась на сцене с Екатериной Кищук и Полиной Фаворской. Вместе они исполнили песни группы SEREBRO, вызвав овации зрителей.