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Регион
Опубликовано 23 октября, 10:57

Певица Ольга Серябкина отреклась от «серебра», объявив себя «золотом»

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Название сольного шоу GOLD отражает нынешнее самоощущение певицы Ольги Серябкиной. Артистка рассказала, что переживает период расцвета и теперь сравнивает себя с золотом, хотя прежде ассоциировалась с серебром.

Серябкина отреклась от «серебра», объявив себя «золотом». Видео © Пятый канал

«Если раньше я ощущала себя, как серебро, сегодня я ощущаю себя золотом», — объяснила исполнительница в беседе с Пятым каналом на презентации сольного шоу в Санкт-Петербурге.

К уверенности в собственных силах певица пришла постепенно, через творческий опыт и упорный труд. Название программы она связывает с осознанием своего таланта и предназначения. С 2006 по 2019 год звезды выступала в группе SEREBRO.

Певица Ольга Серябкина призналась, что ей тяжело поддерживать диету на гастролях
Певица Ольга Серябкина призналась, что ей тяжело поддерживать диету на гастролях

Напомним, на московском концерте GOLD Ольга Серябкина воссоединилась на сцене с Екатериной Кищук и Полиной Фаворской. Вместе они исполнили песни группы SEREBRO, вызвав овации зрителей.

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Борис Эльфанд
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