Народный артист России Александр Буйнов оказался в базе данных украинского портала War and Sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Это следует из опубликованной на ресурсе карточки музыканта.

В качестве оснований украинская сторона указывает поддержку Буйновым специальной военной операции и его публичные выступления в поддержку российских военнослужащих.

В карточке артиста упоминается его участие в марте 2022 года в концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвящённом годовщине присоединения Крыма к России. Также там приводится исполненная им песня «Тост» и заявления о готовности отправиться на фронт.