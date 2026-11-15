Певца Александра Буйнова внесли в базу украинской военной разведки
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Народный артист России Александр Буйнов оказался в базе данных украинского портала War and Sanctions, который ведёт Главное управление разведки Минобороны Украины. Это следует из опубликованной на ресурсе карточки музыканта.
В качестве оснований украинская сторона указывает поддержку Буйновым специальной военной операции и его публичные выступления в поддержку российских военнослужащих.
В карточке артиста упоминается его участие в марте 2022 года в концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвящённом годовщине присоединения Крыма к России. Также там приводится исполненная им песня «Тост» и заявления о готовности отправиться на фронт.
Ранее народный артист России Юрий Антонов оказался в базе данных портала War and sanctions. Основанием для включения певца украинская сторона назвала его поддержку специальной военной операции. В перечне Антонов указан как участник Общественного совета при Следственном комитете России, который, по оценке авторов базы, содействует патриотическому и культурному воспитанию молодёжи.