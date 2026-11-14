Народный артист России Юрий Антонов оказался в базе данных портала War and sanctions, который ведёт Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Основанием для включения певца украинская сторона назвала его поддержку специальной военной операции. Это следует из опубликованной на сайте карточки артиста.

В перечне Антонов указан как участник Общественного совета при Следственном комитете России, который, по оценке авторов базы, содействует патриотическому и культурному воспитанию молодёжи.

Отдельно украинская разведка упоминает инициативу 2023 года по выплате премий за подбитые в ходе СВО западные танки Leopard. Антонов поддержал эту акцию и заявлял о готовности лично приехать в Донбасс, чтобы вручить военнослужащим награды.