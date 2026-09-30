Пикапы с пулемётами: В Молдавии в ужасе из-за военной техники у украинской границы

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил о военных пикапах с пулемётами в селе Берёзовка возле границы с Украиной. Кадры и обращение к властям он опубликовал в своём телеграм-канале. На опубликованном видео несколько машин стоят в поле. По словам политика, жителям официально не объяснили, почему там находятся военные.

Техника у границы с Укрианой. Фото © Telegram / Игорь Додон

«Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» — написал Додон.

В публикации речь идёт о селе примерно в четырёх километрах от украинской границы. С другой стороны расположена Винницкая область.

Ранее глава парламентской комиссии по национальной безопасности Молдавии Лилиан Карп в эфире TV8 сообщил, что Вооружённые силы страны обладают возможностями для уничтожения залетающих с Украины беспилотников, однако до сих пор не применяли их из-за опасений, что падение аппаратов может привести к жертвам и разрушениям.