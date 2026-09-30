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Опубликовано 30 сентября, 13:47

Пикапы с пулемётами: В Молдавии в ужасе из-за военной техники у украинской границы

Додон: У границы Молдавии с Украиной появилась военная техника

Обложка © Telegram / Игорь Додон

Обложка © Telegram / Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил о военных пикапах с пулемётами в селе Берёзовка возле границы с Украиной. Кадры и обращение к властям он опубликовал в своём телеграм-канале. На опубликованном видео несколько машин стоят в поле. По словам политика, жителям официально не объяснили, почему там находятся военные.

Техника у границы с Укрианой. Фото © Telegram / Игорь Додон

Техника у границы с Укрианой. Фото © Telegram / Игорь Додон

«Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» — написал Додон.

В публикации речь идёт о селе примерно в четырёх километрах от украинской границы. С другой стороны расположена Винницкая область.

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Татьяна Миссуми
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