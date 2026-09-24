«Пикник Афиши» в 2027 году пройдёт в Москве и Петербурге

«Пикник Афиши» в 2027 году вновь пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге. Столичный фестиваль состоится 19 июня в музее-заповеднике «Коломенское», а петербургский — 7 августа на Елагином острове. Билеты уже поступили в продажу, при этом имена артистов организаторы объявят позднее.

Главным изменением станет новая концепция фестиваля. Организаторы обещают отказаться от формата луна-парка, который использовался в 2026 году, и превратить площадки в своеобразную постановку с собственными декорациями, героями, атмосферой и сюрпризами.

Подробности нового мира «Пикника Афиши» пока держатся в секрете. В программе по-прежнему ожидаются музыкальные выступления, гастрономические зоны, творческие и интерактивные пространства, а также активности для семей с детьми.

В 2026 году фестиваль собрал в Москве и Петербурге более 50 тысяч гостей. Тогда центральной темой стал гигантский луна-парк, а на нескольких сценах выступили артисты разных жанров — от хип-хопа и инди до рока и поп-музыки. В Санкт-Петербурге впервые появилась отдельная электронная сцена.

Совсем недавно в Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодёжи — 2026. Он собрал около 10 тысяч участников из 191 страны, а программа включала порядка 650 мероприятий — от деловых дискуссий и спортивных соревнований до концертов и международных культурных проектов. Основная часть фестиваля проходила с 11 по 16 сентября, после чего для части иностранных гостей стартовала региональная программа.