Пилот самолёта нарисовал Мону Лизу над Арканзасом

Маршрут Cessna Skylane RG с регистрационным номером N1810R над Силоам-Спрингс в Арканзасе сложился в изображение «Джоконды» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

«Одно дело — рисунки в небе, и совсем другое — настоящее небесное искусство. Это как раз тот случай. Вау!» — говорится в подписи. На карте маршрут напоминает профиль женщины с картины, включая все характерные черты.

Ранее в Мексике уфолог опубликовал видео с объектом в небе необычной ромбовидной формы, который движется над облаками. Пользователи предложили разные версии происходящего: одни считают, что на кадрах может быть воздушный шар или беспилотник, другие предположили, что видео могло быть создано с помощью нейросети. Уфолог отнёс объект к категории неопознанных летающих явлений, однако никаких подтверждений его происхождения пока нет.