Пилот упавшего в ФРГ американского F-16 катапультировался, ему оказывают помощь

Пилот американского истребителя F-16, потерпевшего крушение на авиабазе Шпангдалем на западе Германии, успешно катапультировался. Об этом сообщило журналистам командование военного объекта.

Лётчику оказывают медицинскую помощь, однако подробности о его состоянии не раскрываются. На месте падения работают экстренные службы. Причины инцидента до сих пор не называются. Для расследования ЧП будет создана специальная комиссия.

Напомним, американский истребитель F-16 потерпел крушение в районе авиабазы США Шпангдалем на западе Германии. Это крупнейший военный объект НАТО, который находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ. Причины падения выясняются. Очевидцы говорят, что самолёт стремительно потерял высоту сразу после взлёта.