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Опубликовано 22 сентября, 15:33

Пилот упавшего в ФРГ американского F-16 катапультировался, ему оказывают помощь

Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma

Истребитель F-16. Обложка © ТАСС / Zuma

Пилот американского истребителя F-16, потерпевшего крушение на авиабазе Шпангдалем на западе Германии, успешно катапультировался. Об этом сообщило журналистам командование военного объекта.

Лётчику оказывают медицинскую помощь, однако подробности о его состоянии не раскрываются. На месте падения работают экстренные службы. Причины инцидента до сих пор не называются. Для расследования ЧП будет создана специальная комиссия.

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Напомним, американский истребитель F-16 потерпел крушение в районе авиабазы США Шпангдалем на западе Германии. Это крупнейший военный объект НАТО, который находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ. Причины падения выясняются. Очевидцы говорят, что самолёт стремительно потерял высоту сразу после взлёта.

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Татьяна Миссуми
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