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Опубликовано 21 сентября, 22:34

Польша вернула авиацию на аэродромы после ложной тревоги из-за активности России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Krzysztof Grzybowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Krzysztof Grzybowski

Польша вернула на аэродромы авиацию, поднятую якобы из-за активности России на Украине. Оперативное командование видов вооружённых сил республики признало, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

«Операции военного авиационного флота в польском воздушном пространстве завершены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения вернулись к стандартной оперативной деятельности», — говорится в сообщении.

При этом польские военные признали, что нарушения воздушного пространства страны не зафиксировано. Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным Минобороны и ответам на парламентские запросы, лётный час польского истребителя F-16 стоит 76–77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

Польша подняла авиацию из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла авиацию из-за якобы активности России на Украине

Ранее Life.ru писал, что Пентагон в срочном порядке отменил визит главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша. Американская сторона назвала просьбу срочной, не уточнив причин. 23 сентября в США отправятся замминистра обороны Павел Залевский и Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

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Юния Ларсон
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