Пилоты NASCAR устроили кулачный бой после аварии на трассе в Бристоле — видео

Американские гонщики Карсон Хосевар и Райан Блэйни устроили драку после этапа NASCAR Cup Series на трассе Bristol Motor Speedway в Теннесси. Потасовка произошла после столкновения пилотов во время борьбы за второе место.

Гонщики NASCAR Хосевар и Блэйни подрались после заезда в Бристоле. Видео © X/ Jordan Bianchi

За 41 круг до финиша Хосевар и Блэйни вступили в борьбу за позицию, после чего их машины соприкоснулись. Автомобиль Блэйни развернуло и отправило в стену, из-за чего он выбыл из борьбы и в итоге был классифицирован 33-м. Хосевар смог продолжить заезд и финишировал третьим.

После гонки Блэйни подошёл к сопернику на пит-лейне и между ними началась потасовка. Хосевар дважды ударил Блэйни правой рукой, после чего тот упал. Затем Блэйни поднялся и вновь попытался добраться до соперника, однако участников конфликта вскоре разняли.

Хосевар после гонки заявил, что не собирался намеренно выбивать Блэйни. По его версии, он увидел возможность для атаки, однако соперник начал смещаться перед его машиной. Сам Блэйни возложил ответственность за аварию на Хосевара.

«Я понимаю, почему он расстроен. Возможно, это стоило ему чемпионства, поэтому я понимаю его на сто процентов. Я бы на его месте тоже был очень зол», — сказал Хосевар.

Победителем гонки в Бристоле стал Джои Логано. Блэйни до аварии провёл значительную часть заезда среди лидеров, поэтому столкновение серьёзно ударило по его результату на этапе.

Ранее на гонке NASCAR в Алабаме столкнулись почти 30 автомобилей. Эпичная авария попала на видео.