Пирамида на 134 миллиона: В Казани осудили первую пятёрку фигурантов дела Frendex

Вахитовский районный суд Казани назначил реальные сроки первой пятёрке фигурантов дела платформы Frendex, ущерб от которой превысил 134 миллиона рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба суда.

Самое суровое наказание получил Алексей Тришаков — семь лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей. Азата Насыбуллина приговорили к шести годам и восьми месяцам со штрафом 250 тысяч рублей. Андрею Лобанову, Рамису Миндиярову и Алексею Богомолову назначили по шесть лет лишения свободы и штрафы по 200 тысяч рублей. Всем пятерым на два года запретили заниматься привлечением денег граждан.

Богомолова освободили от отбывания лишения свободы, поскольку назначенный срок он уже провёл под стражей. Остальные осуждённые должны отбывать наказание реально.

По материалам дела, с мая 2020-го по август 2021 года вкладчикам обещали высокий доход от инвестиций через Frendex. Платформа работала по принципу финансовой пирамиды: выплаты участникам обеспечивались за счёт новых поступлений. Жертвами схемы стали более 300 человек из Татарстана и ещё девяти российских регионов. Дела в отношении других предполагаемых участников группы выделены в отдельное производство.

Ранее в Кировской области задержали предполагаемых организаторов финансовых пирамид, от действий которых пострадали более двух тысяч человек. Предварительная сумма ущерба превысила 1 млрд рублей.