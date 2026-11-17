Вооружённые неизвестные попытались захватить грузовое судно у побережья Йемена, однако получили отпор и были вынуждены отступить. Экипажу удалось избежать нападения благодаря действиям охраны. Об инциденте сообщил британский Центр координации морских торговых перевозок UKMTO.

Происшествие зафиксировали примерно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского города Эль-Мукалла. К сухогрузу приблизилась небольшая моторная лодка. На ней находились люди с оружием и лестницами, предназначенными для подъёма на борт.

Незнакомцы попытались перебраться на корабль, но осуществить задуманное им помешала служба безопасности. Как уточнили в британском ведомстве, команда на борту произвела предупредительный выстрел в сторону маломерного судна.

После этого нападавшие отказались от дальнейших попыток проникнуть на сухогруз. Катер резко сменил направление и направился обратно к более крупному судну, предположительно использовавшемуся в качестве плавучей базы.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на танкере после подрыва на морской мине в Ормузском проливе. По данным иранского Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационное оборудование и вошло в закрытую для прохода зону. После взрыва на борту вспыхнул огонь.