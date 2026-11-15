Подразделения международно признанного правительства Йемена оставили позиции в районе Баб-эль-Мандебского пролива и перебрасываются к Адену. Командование объяснило манёвр необходимостью защитить временную столицу страны и соседние провинции на фоне военных угроз. Об этом сообщает Al Jazeera.

Передислокация затронула район Зубаба и прилегающую к проливу территорию на юго-западе Йемена. В правительственных силах подчеркнули, что речь идёт о реорганизации подразделений и укреплении других участков фронта.

Одной из задач командование также назвало продолжение операции по снятию блокады с города Таиз. Представитель йеменских вооружённых сил полковник Маджид ан-Нузейли заявил, что защита Адена и освобождение Таиза остаются приоритетами армии.

При этом отвод войск происходит на фоне усиления давления со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах». По данным Al Jazeera, бои активизировались в провинции Лахдж, через которую проходят основные сухопутные направления к Адену.

При этом у хуситов другая версия происходящего: Агентство SABA утверждает, что правительственные подразделения были вынуждены отступить после ожесточённых столкновений, понеся потери и оставив тыловые позиции.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и считается одним из важнейших маршрутов международной торговли. Изменение обстановки в этом районе может повлиять на безопасность судоходства между Европой и Азией.

Ранее Life.ru рассказывал, что хуситы установили собственные правила прохода торговых судов через Красное море. Некоторые судовладельцы вынуждены заранее согласовывать маршруты и передавать сведения о кораблях представителям движения. Материал опубликован 7 ноября.