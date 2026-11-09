В Раменской больнице хирурги экстренно прооперировали девочку-подростка, у которой украшение для пирсинга вросло в губу. Из-за сильного отёка и воспаления школьница испытывала острую боль и уже не могла самостоятельно снять металлическую штангу. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что пирсинг девочка сделала несколько недель назад. Однако украшение оказалось слишком коротким и постепенно погрузилось в слизистую оболочку губы. Вокруг металла сформировалась плотная капсула из рубцовой ткани. Медики решили провести срочное вмешательство под местной анестезией. Главной задачей было полностью извлечь украшение, не повредив окружающие ткани и сохранив естественную форму губы.

«Мы выполнили микроразрез по внутренней поверхности губы. В ходе операции металл был полностью окружён плотной рубцовой тканью. Нам потребовалось ювелирно иссекать капсулу, чтобы извлечь инородное тело, не повредив мимические мышцы и не оставив глубокой деформации губы», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Операция прошла успешно. После оказания необходимой помощи пациентку выписали из больницы под амбулаторное наблюдение. Врачи предупредили, что врастание украшений может привести к образованию абсцесса и развитию инфекции. При сильной боли, отёке и воспалении после пирсинга необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.