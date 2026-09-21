Писатель Эдвард Радзинский отказался от торжества в честь грядущего 90-летия

29 сентября Эдварду Радзинскому исполнится 90 лет. Но отмечать эту дату драматург не собирается — масштабных дней рождения он не устраивал никогда. Об этом писатель рассказал «Газете.ru».

«Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю. Ещё раз благодарю за добрую память», — приводит издание его слова.

Радзинский родился в Москве в 1936 году. Первую пьесу — «Мечта моя… Индия» — он написал ещё во время учёбы в Историко-архивном институте.

Популярность пришла после спектакля «104 страницы про любовь». Его поставил режиссёр Анатолий Эфрос в «Ленкоме».

Среди других известных произведений Радзинского — «Снимается кино», «О женщине», «Беседы с Сократом», «Продолжение Дон-Жуана». Многие его пьесы шли в зарубежных театрах.

А ранее Life.ru писал, что Эдита Пьеха планирует с масштабом отметить 90-летие. Народная артистка СССР отметила, что намерена вновь выйти на сцену и дать большой концерт.